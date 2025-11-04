La Vis piega la Juve con un gran primo tempo Primasso regala l’ingresso in zona playoff

VIS 1 JUVENTUS NG 0 VIS (3-4-2-1): Pozzi; Ceccacci, Primasso, Bove (33’ st Beghetto); Zoia, Berengo, Pucciarelli, Vezzoni; Giovannini (42’ st Stabile), Di Paola (27’ st Machin); Jallow. All. Stellone. A disp. Guarnone, Fratti, Tonucci, Nina, Forte, Bo?s, Mariani, Franchetti, Ascione, Ventre. JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Turicchia (45’ st Crapisto) Pedro Felipe, Brugarello; Turco, Owusu (30’ st Amaradio), Faticanti, Pagnucco (20’ st Puczka); Deme, Vacca (20’ st Anghelè); Okoro (30’ st Pugno). All. Brambilla. A disp. Bruno, Fuscaldo, Gil, Ngana, Savio, Van Aarle, Martinez, Perotti. Arbitro: Nigro di Prato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Vis piega la Juve con un gran primo tempo. Primasso regala l’ingresso in zona playoff

