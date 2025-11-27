Europa League – La Roma batte il Midtjylland e rientra in piena zona Playoff primo ko per i danesi
E’ terminata da pochi minuti la sfida valida per il girone di Europa League tra la Roma e i danesi del Midtjylland. Bella e importante vittoria della Roma di Giampiero Gasperini che batte per 2 a 1 i danesi del Midtjylland e conquista tre punti importanti per la zona Playoff, entrando a pieno in classifica. Prima sconfitta per i danesi che erano a punteggio pieno e che sicuramente erano tra i rivali più complicati finora nella competizione. Momento d’oro per la Roma, Gasperini però perde Kone per infortunio. Tante note positive ma anche una negativa per Gasperini che perde per infortunio Manu Kone, uscito per infortunio nel corso del primo tempo. 🔗 Leggi su Sportface.it
