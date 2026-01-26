Tentano la truffa poi la colluttazione e la rapina | la banda arrestata a Roma

A Quarata, a tentativo di truffa si è trasformato in una rapina, portando all'intervento delle forze dell'ordine. La banda coinvolta è stata successivamente arrestata a Roma. L'episodio evidenzia l'importanza di mantenere alta l'attenzione e di affidarsi alle autorità in situazioni sospette.

Una tentata truffa che poi si è trasformata in una vera e propria rapina. Questa quanto accaduto a Quarata. I malviventi hanno preso di mira un'abitazione con all'interno una persona anziana e hanno cercato di mettere in atto la truffa del finto carabiniere. L'arrivo del figlio ha però scombussolato i piani dei banditi che si erano già impossessati di alcuni oggetti preziosi. Ne è nata una colluttazione e quindi si è consumata la rapina, con i ladri che sono poi riusciti a scappare. Sulle loro tracce si è messa la polizia di Arezzo che ha iniziato subito a cercare le loro tracce.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Approfondimenti su tentano truffa

Nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22, nel centro storico, si è verificato un episodio di rapina con minaccia di coltello.

Una donna di 36 anni è stata arrestata con l’accusa di aver utilizzato un’auto usata in una rapina e di aver sottratto un Rolex del valore di 15.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su tentano truffa

Argomenti discussi: Lago di Como, tentano la truffa col doppio imbroglio ma la 68enne non ci casca e fa scappare il ladro; Tentano la truffa del falso carabiniere, ma la figlia dell’anziana vittima la sventa; Bugnara, tentano una truffa a un'anziana ma lei avverte i carabinieri: due denunce; Ti bloccano davvero il conto: la nuova truffa Poste studiata su misura per ingannarti.

Tentano la truffa del falso carabiniere, ma la figlia dell’anziana vittima la sventaLa famiglia non si è fatta sorprendere dall'avviso di un presunto furto di identità per commettere una rapina in una gioielleria del centro ... luccaindiretta.it

Tentano truffa ad un’anziana fingendosi carabinieri, ma lei non ci casca: 82enne fa arrestare due giovaniProvincia - Il modus operandi adoperato è quello più volte messo in scena dai truffatorimodus operandi adoperato è quello più volte messo in scena dai truffatori: l'nterlocutore, fingendo di ... terremarsicane.it

Tentano truffa ad anziana di Norcia, denunciati 17enne e 19enne #tuttoggi #Cronaca #Valnerina #anziana #evidenza #norcia #oro #scoop #truffa | http://ow.ly/FQNB106tyFV - facebook.com facebook

Si finge carabiniere e tenta la truffa dei gioielli: 49enne arrestato x.com