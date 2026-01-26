Tensione in Cisgiordania | Carabinieri minacciati da un colono armato Tajani convoca l’ambasciatore israeliano

Un episodio di tensione in Cisgiordania ha visto un carabiniere minacciato da un colono armato, provocando una crisi diplomatica tra Italia e Israele. In risposta, il ministro Tajani ha convocato l’ambasciatore israeliano per chiarimenti. La situazione evidenzia le difficoltà nel mantenere relazioni stabili in un contesto già complesso, con ripercussioni sulla stabilità regionale e sui rapporti internazionali.

Un gravissimo incidente diplomatico scuote i rapporti tra Roma e Tel Aviv, portando la tensione ai massimi livelli. Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, come reso noto dalla Farnesina, ha convocato d'urgenza l'ambasciatore di Israele in Italia, Jonathan Peled, per pretendere chiarimenti immediati e formalizzare una dura protesta. L'episodio, dai contorni inquietanti, ha visto protagonisti due carabinieri in servizio presso il Consolato generale d'Italia a Gerusalemme, finiti nel mirino di un uomo armato mentre si trovavano in territorio palestinese, nei pressi di Ramallah. I due militari stavano effettuando un sopralluogo tecnico per preparare una missione degli ambasciatori dell'Unione Europea in un villaggio sotto la giurisdizione dell'Autorità nazionale palestinese.

