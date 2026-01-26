Cisgiordania carabinieri minacciati da un colono armato Tajani convoca l’ambasciatore israeliano Fatti inginocchiare con il mitra puntato

26 gen 2026

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha richiesto la convocazione dell’ambasciatore israeliano in Italia, dopo l’episodio in cui due carabinieri sono stati minacciati da un colono armato in Cisgiordania. La Farnesina ha espresso la propria protesta, chiedendo chiarimenti e sottolineando la gravità dell’accaduto. L’evento evidenzia le tensioni nella regione e la necessità di una risposta diplomatica chiara e ferma.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani – rende noto la Farnesina – ha chiesto di convocare l’ambasciatore di Israele in Italia per chiedere chiarimenti e confermare la dura protesta sull’episodio che ha visto coinvolti due carabinieri in servizio presso il Consolato generale d’Italia a Gerusalemme. I due militari sono stati affrontati da un colono armato, in Cisgiordania. A riferirlo fonti della Farnesina stessa, aggiungendo che il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha protestato con le autorità di Israele, chiedendo formalmente chiarimenti sull’accaduto e garanzie per la sicurezza del personale italiano.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

