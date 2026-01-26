Tensione alta a Minneapolis Ecco cos’è l’Ice di Trump

A Minneapolis, la tensione si mantiene elevata in seguito all’uccisione di un infermiere coinvolto nelle proteste contro le azioni delle forze federali anti-immigrazione. La situazione continua a destare preoccupazione nella comunità locale e nell’opinione pubblica, mentre le autorità cercano di gestire le conseguenze di un evento che ha riacceso le discussioni sulla sicurezza e i diritti civili nella città.

Resta alta la tensione a Minneapolis dopo l'uccisione di un infermiere che partecipava alle manifestazioni contro le violenze degli agenti federali anti-immigrazione. Il presidente Trump apre all'ipotesi di un ritiro delle forze dalla città, senza indicare una data. Focus sull'Immigration and Customs Enforcement (Ice), l'agenzia federale di polizia che dipende dal Dipartimento della Sicurezza Interna (Dhs). Servizio di Federico Plotti e Antonio Soviero TG2000.

