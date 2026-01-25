Ucciso dall' Ice il video che mostra cosa è successo Alta tensione a Minneapolis

A Minneapolis si intensificano le tensioni dopo l’uccisione di Alex Pretti, un 37enne, da parte di un agente dell’ICE durante un intervento nel quartiere di Eat Street. Il video dell’incidente ha suscitato preoccupazioni e proteste tra i cittadini, in un contesto segnato da altri due casi di violenza legati alle forze dell’immigrazione. La situazione evidenzia le crescenti tensioni sociali e il clima di insicurezza nella città.

A Minneapolis esplode la rabbia dei cittadini dopo il terzo caso di omicidio che coinvolge le forze del Controllo Immigrazione e Frontiere degli Stati Uniti (ICE), con un agente che ha aperto il fuoco contro il 37enne Alex Pretti, uccidendolo, durante un intervento nel quartiere di Eat Street. Pretti, infermiere e cittadino americano, è morto davanti a testimoni mentre restano controverse le circostanze della sparatoria e l'uso dell'arma che, secondo le autorità federali, aveva con sé, sebbene alcuni video smentiscono questa versione e dimostrino che non l'aveva in pugno. Il governatore del Minnesota Tim Walz ha parlato di una situazione “disgustosa”, chiedendo il ritiro immediato degli agenti ICE e attivando la Guardia Nazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Alex Pretti ucciso dall'Ice a Minneapolis, spunta un nuovo video: l'uomo ha un cellulare in manoÈ stato diffuso un nuovo video che mostra l'episodio in cui Alex Jeffrey Pretti è stato ucciso dagli agenti dell'Ice a Minneapolis.

Alex Pretti, l'infermiere di Minneapolis ucciso dall'ICE per aver difeso una donna. «La pistola? Aveva il porto d'armi» – I videoAlex Pretti, infermiere di 37 anni di Minneapolis, è stato ucciso sabato mattina da un agente dell'ICE durante un intervento.

