Tennistavolo A1 la Top Spin Messina chiude l’anno contro Sassari a Villa Dante

Il girone d’andata si chiude con un grande appuntamento. Nella riedizione della scorsa finale scudetto la Top Spin Messina WatchesTogether ospiterà domenica il Tennistavolo Sassari, gara valida per la 7^ giornata di Serie A1 maschile. Match d’alta quota in programma presso la palestra di Villa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Tennistavolo A1, la Top Spin Messina riprende la marcia contro Santa Tecla Nulvi Leggi anche: La Top Spin Messina torna a Villa Dante contro la Marcozzi Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Domani sera la A1 maschile in campo a Cagliari e la femminile a Sassari; Prima vittoria da tre punti per la Marcozzi Cagliari sull’Apuania Carrara; Tennistavolo In Serie C1 Apuania a tutto gas Archiviate le pratiche Grosseto e Cascina. La Top Spin Messina chiude l’andata ospitando i campioni di Sassari a Villa Dante - Nella riedizione della scorsa finale scudetto la Top Spin Messina WatchesTogether ospiterà domenica 21 dicembre il Tennistavolo Sassari, gara v ... messinasportiva.it

