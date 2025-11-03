Tennistavolo A1 la Top Spin Messina cala il tris di vittorie
La Top Spin Messina WatchesTogether ha battuto per 3 a 0 la Marcozzi Cagliari all’esordio casalingo stagionale. Dopo due vittorie in trasferta la squadra del presidente Giorgio Quartuccio ha sfoderato una prestazione da applausi e prosegue la sua marcia, nel giorno dell’atteso ritorno davanti ai. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
