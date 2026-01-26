Una severa tempesta di neve e ondata di gelo artico hanno interessato gli Stati Uniti, provocando almeno sette vittime. I principali stati colpiti continuano a fronteggiare condizioni meteorologiche estreme, con danni e disagi diffusi. Questo bilancio rappresenta un grave impatto naturale, sottolineando la portata degli eventi climatici recenti nel Paese.

Sale ad almeno sette il numero delle persone morte negli Stati Uniti a causa della violenta tempesta di neve e dell'ondata di gelo artico che ha investito il Paese. Lo stato più colpito risulta essere il Tennessee, dove, secondo il Dipartimento della Salute, tre persone hanno perso la vita: una nella contea di Crockett, una a Haywood e una a Obion. Altri decessi sono stati segnalati nel Sud e nel Centro degli Stati Uniti: due vittime in Louisiana, una in Texas e una in Kansas, come confermato dalle autorità locali.

© Dayitalianews.com - Tempesta di gelo negli Stati Uniti: almeno sette vittime

Tempesta artica negli Stati Uniti: milioni senza elettricità, trasporti paralizzati e vittimeUna forte tempesta artica sta attraversando diverse regioni degli Stati Uniti, provocando interruzioni nell’energia elettrica, rallentamenti nei trasporti e conseguenze per le comunità locali.

La tempesta di neve e ghiaccio negli Stati UnitiUna intensa tempesta di neve e ghiaccio ha colpito gli Stati Uniti, provocando almeno sette decessi e lasciando senza energia elettrica centinaia di migliaia di abitazioni.

