Tempesta artica negli Stati Uniti | milioni senza elettricità trasporti paralizzati e vittime

Una forte tempesta artica sta attraversando diverse regioni degli Stati Uniti, provocando interruzioni nell’energia elettrica, rallentamenti nei trasporti e conseguenze per le comunità locali. Le basse temperature e le condizioni meteorologiche avverse stanno mettendo alla prova infrastrutture e servizi essenziali, richiedendo attenzione e misure di sicurezza da parte delle autorità.

Una violenta tempesta artica sta colpendo vaste aree degli Stati Uniti, mettendo in ginocchio la rete energetica e i trasporti. Oltre un milione di persone è rimasto senza energia elettrica nella zona centro atlantica e nel Sud del Paese, mentre il freddo record ha causato almeno sette vittime, cinque delle quali nello Stato di New York. L’ondata di gelo ha avuto un impatto pesantissimo sul traffico aereo: le principali compagnie hanno cancellato quasi 15 mila voli a causa della chiusura o delle forti limitazioni operative negli aeroporti più importanti. Tra gli scali maggiormente sotto pressione figurano New York, Dallas, Nashville, Atlanta e Chicago. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

