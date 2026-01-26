Tedesco allenatore Fenerbahce sul futuro di En-Nesyri | La situazione per me è molto semplice

L’allenatore del Fenerbahçe, Tedesco, ha commentato la situazione di En-Nesyri, sottolineando che per lui la questione è chiara e diretta. In un'intervista, ha spiegato quali sono le sue considerazioni sul futuro del giocatore, offrendo una visione trasparente e senza fraintendimenti sulla situazione attuale.

Le dichiarazioni del tecnico. Il futuro di Youssef En-Nesyri resta un rebus che oscilla tra Torino, Istanbul e la Spagna, in un incrocio di dichiarazioni che lasciano ancora aperti diversi scenari. Il primo a fare il punto è stato Giorgio Chiellini il quale, pur senza chiudere definitivamente la porta, ha spiegato lo stallo della trattativa basandosi sulla discrepanza tra le intenzioni del club e i desideri del giocatore: « Siamo andati a parlare con En Nesyri perché poteva essere un'occasione interessante. Dalla Turchia danno in fase avanzata la trattativa per En-Nesyri del Fenerbahce. Secondo fonti turche, sono in corso trattative avanzate tra il Fenerbahçe e l'attaccante marocchino En-Nesyri. La Juventus si avvicina all'acquisto di Youssef En-Nesyri dal Fenerbahçe. Giorgio Chiellini ieri sera ha chiuso la possibilità di arrivare a Youssef En Nesyri nelle prossime ore. Domenico Tedesco, allenatore del Fenerbahce che ha pareggiato per uno a uno contro il Goztepe ieri sera, ha parlato al termine della gara della questione.

