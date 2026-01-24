Juventus En-Nesyri a un passo | accordo col Fenerbahçe

La Juventus si avvicina all’acquisto di Youssef En-Nesyri dal Fenerbahçe. Dopo l’incontro tra il nuovo direttore sportivo Marco Ottolini e il club turco a Istanbul, le parti hanno raggiunto un’intesa di massima, rendendo prossima la formalizzazione dell’accordo. Restano da definire alcuni dettagli, ma l’operazione sembra prossima alla conclusione.

La Juventus ha compiuto il passo decisivo per Youssef En-Nesyri. Il viaggio a Istanbul del neo direttore sportivo Marco Ottolini ha prodotto un’ intesa di massima con il Fenerbahçe, avvicinando sensibilmente la chiusura dell’operazione. L’accordo prevede il trasferimento dell’attaccante marocchino a Torino con la formula del prestito oneroso da 5 milioni di euro, accompagnato da un diritto di riscatto fissato a 19 milioni, più 3 milioni di bonus. Una struttura che soddisfa entrambe le parti e che potrebbe portare alla fumata bianca già nel fine settimana, se gli ultimi dettagli verranno limati come previsto. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

