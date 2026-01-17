Dalla Turchia danno in fase avanzata la trattativa per En-Nesyri del Fenerbahce
Secondo fonti turche, sono in corso trattative avanzate tra il Fenerbahçe e l’attaccante marocchino En-Nesyri. Parallelamente, il Napoli sta anche approfondendo le possibilità di ingaggiare il giocatore, con un interesse che sembra consolidarsi nel mercato invernale. La situazione è ancora in evoluzione, e ulteriori sviluppi potrebbero definire il futuro dell’attaccante nei prossimi giorni.
Il Napoli in trattativa avanzata per l’attaccante marocchino. Sembra sempre più concreto l’interesse della dirigenza partenopea, per questa fase invernale di mercato, per l’attaccante del. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: Dalla Turchia arriva l’annuncio: il Fenerbahce lascia andare En-Nesyri, le ultime
Leggi anche: En-Nesyri Juventus, l’indiscrezione dalla Turchia. Mossa concreta dei bianconeri: c’è l’offerta ufficiale. L’accordo proposto al Fenerbahce
Nato islamico in costruzione? Come potrebbero allinearsi le armi turche, il denaro saudita e le armi nucleari pakistane – tutto incentrato sul patto di difesa.
Dalla Turchia danno in fase avanzata la trattativa per En-Nesyri del Fenerbahce - Sembra sempre più concreto l'interesse della dirigenza partenopea, per questa fase invernale ... forzazzurri.net
Turchia: Dem, 'Pkk ha completato la prima fase del processo di pace' - Il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk), che ieri ha annunciato il ritiro dei suoi ultimi combattenti dalla Turchia all'Iraq settentrionale, ha completato la ... iltempo.it
Scopri nel nostro showroom l'ampia progettualità delle vetrine Rialto di Snaidero. In questa soluzione, proposte come soluzioni sospese, danno vita a una parete funzionale ma allo stesso tempo dal design ricercato. #Snaidero - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.