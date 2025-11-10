Torre Guaceto | tre giorni di formazione per la tutela della caretta caretta
TORRE GUACETO - Si sono concluse le tre giornate di formazione organizzate dal Consorzio di Gestione di Torre Guaceto nell’ambito del progetto Aspeh - Adriatic species and habitats of coastal areas, finanziato dal Programma interreg Italia – Croazia 20212027. Una tappa fondamentale del percorso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
