Suv si schianta contro un cancello e travolge nonni e nipotino | dramma in Italia

Nel quartiere Barona di Milano, domenica 25 gennaio, si è verificato un grave incidente stradale in via Ovada. Un SUV ha perso il controllo, schiantandosi contro un cancello e coinvolgendo una famiglia composta da nonni e un nipotino. L'evento ha causato notevoli preoccupazioni e si sono attivate immediatamente le operazioni di soccorso.

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di domenica 25 gennaio in via Ovada, nel quartiere Barona a Milano. Un suv si è schiantato contro il cancello di uno stabile e il conducente, un uomo di 79 anni, è morto sul colpo. Ferite la moglie e il nipote di 8 anni, entrambi trasportati in ospedale. La dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto avrebbe perso il controllo durante la discesa lungo la rampa che conduce ai box sotterranei dello stabile al civico 2. Il veicolo avrebbe preso velocità per poi impattare violentemente contro il muro e il cancello. I soccorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

