Suv sfonda il cancello e si schianta morto il nonno al volante | feriti la moglie e il nipotino di 8 anni

Un incidente a Milano ha causato la morte di un uomo di 79 anni, che ha perso la vita schiantandosi con il suo SUV contro il cancello di un condominio in via Ovada. La moglie e il nipotino di 8 anni sono rimasti feriti nell’incidente. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

