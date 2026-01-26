Un incidente grave si è verificato a Milano, in via Ovada, dove un SUV ha perso il controllo, sfondando il cancello di un edificio e schiantandosi. A seguito dell'incidente, il conducente ha perso la vita, mentre la moglie e il nipotino sono rimasti feriti. L'intervento delle forze dell'ordine ha consentito di gestire la situazione e avviare le verifiche necessarie sulle cause dell'accaduto.

Milano, 26 gennaio 2026 – Il suv parte all'improvviso e sfonda il cancello dello stabile al civico 2 di via Ovada. Al volante c'è un uomo di 79 ann i, ma l'auto sembra già fuori controllo quando prende velocità in discesa lungo la rampa che porta ai box sotterranei e si schianta contro il muro tra una saracinesca e l'altra. Lo schianto mortale. Per l'uomo, che abitava lì e che in quel momento stava rientrando a casa con moglie e nipotino, non c'è niente da fare: i sanitari di Areu non possono far altro che constatarne il decesso; feriti la moglie di 77 anni e il bambino di 8, trasportati in codice giallo rispettivamente all'Humanitas e alla clinica De Marchi per varie contusioni; nessuno dei due è in condizioni gravi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Perde il controllo del Suv, sfonda il cancello e si schianta: muore il conducente, feriti moglie e nipotino

