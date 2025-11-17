Al volante senza patente si schianta con Il Suv Mercedes contro un’auto a grandissima velocità | morto un 19enne tre feriti Il guidatore si finge soccorritore | Ero in tram

Milano – Le due auto viaggiavano “a velocità elevatissime” su due rettilinei, viale Esperia e viale Fulvio Testi, che si incrociano alla periferia Nord di Milano. Alla guida di una Opel Corsa un 32enne che aveva assunto sostanze stupefacenti, come è emerso dal risultato positivo del pretest droga effettuato dopo l’incidente. Al volante del secondo veicolo, una Mercedes Classe G con altri tre ragazzi milanesi a bordo (uno è deceduto dopo ore di agonia), ci sarebbe stato un 20enne, l’unico a rimanere illeso, che non aveva mai preso la patente: dopo lo schianto, per evitare conseguenze, con freddezza ha cercato di spacciarsi per il passeggero di un tram in transito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

