Al volante senza patente si schianta con Il Suv Mercedes contro un’auto a grandissima velocità | morto un 19enne tre feriti Il guidatore si finge soccorritore | Ero in tram

Ilgiorno.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano –  Le due auto viaggiavano “a velocità elevatissime” su due rettilinei, viale Esperia e viale Fulvio Testi, che si incrociano alla periferia Nord di Milano. Alla guida di una Opel Corsa un 32enne che aveva assunto sostanze stupefacenti, come è emerso dal risultato positivo del pretest droga effettuato dopo l’incidente. Al volante del secondo veicolo, una Mercedes Classe G con altri tre ragazzi milanesi a bordo (uno è deceduto dopo ore di agonia), ci sarebbe stato un 20enne, l’unico a rimanere illeso, che non aveva mai preso la patente: dopo lo schianto, per evitare conseguenze, con freddezza ha cercato di spacciarsi per il passeggero di un tram in transito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

al volante senza patente si schianta con il suv mercedes contro un8217auto a grandissima velocit224 morto un 19enne tre feriti il guidatore si finge soccorritore ero in tram

© Ilgiorno.it - Al volante senza patente, si schianta con Il Suv Mercedes contro un’auto a grandissima velocità: morto un 19enne, tre feriti. Il guidatore si finge soccorritore: “Ero in tram”

Leggi anche questi approfondimenti

volante senza patente schiantaSchianto a Milano, morto un 19enne: il guidatore senza patente si finge soccorritore, smascherato da un medico - Un potente SUV Mercedes Classe G da oltre 700 cavalli, guidato da un giovane senza patente, si è schiantato contro una Opel Corsa all’alba di domenica 16 novembre in viale Fulvio Testi, all’altezza ... Segnala tg.la7.it

volante senza patente schiantaTroppi spatentati alla guida: milioni al volante senza licenza. Esame, dai costi alle guide: le novità in arrivo - Paolo Colangelo (autoscuole Confarca): entro il mese attendiamo il decreto per le guide certificate. Secondo quotidiano.net

L'automobilista che guida senza patente e con il veicolo sequestrato - L'uomo, intercettato su Corso Vittorio Emanuele II, era già stato sanzionato giorni prima a Tor Bella Monaca ... romatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Volante Senza Patente Schianta