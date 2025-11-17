Al volante senza patente si schianta con Il Suv Mercedes contro un’auto a grandissima velocità | morto un 19enne tre feriti Il guidatore si finge soccorritore | Ero in tram
Milano – Le due auto viaggiavano “a velocità elevatissime” su due rettilinei, viale Esperia e viale Fulvio Testi, che si incrociano alla periferia Nord di Milano. Alla guida di una Opel Corsa un 32enne che aveva assunto sostanze stupefacenti, come è emerso dal risultato positivo del pretest droga effettuato dopo l’incidente. Al volante del secondo veicolo, una Mercedes Classe G con altri tre ragazzi milanesi a bordo (uno è deceduto dopo ore di agonia), ci sarebbe stato un 20enne, l’unico a rimanere illeso, che non aveva mai preso la patente: dopo lo schianto, per evitare conseguenze, con freddezza ha cercato di spacciarsi per il passeggero di un tram in transito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Milano, schianto tra #auto: 21enne gravissimo. Al volante un giovane senza patente. Sei vittime in 24 ore. #Incidenti in calo, ma 1.300 morti in sei mesi. #Tg1 Lorenzo Santorelli Vai su X
#Milano, schianto tra #auto: 21enne gravissimo. Al volante un giovane senza patente. Sei vittime in 24 ore. #Incidenti in calo, ma 1.300 morti in sei mesi. #Tg1 Lorenzo Santorelli - facebook.com Vai su Facebook
Schianto a Milano, morto un 19enne: il guidatore senza patente si finge soccorritore, smascherato da un medico - Un potente SUV Mercedes Classe G da oltre 700 cavalli, guidato da un giovane senza patente, si è schiantato contro una Opel Corsa all’alba di domenica 16 novembre in viale Fulvio Testi, all’altezza ... Segnala tg.la7.it
Troppi spatentati alla guida: milioni al volante senza licenza. Esame, dai costi alle guide: le novità in arrivo - Paolo Colangelo (autoscuole Confarca): entro il mese attendiamo il decreto per le guide certificate. Secondo quotidiano.net
L'automobilista che guida senza patente e con il veicolo sequestrato - L'uomo, intercettato su Corso Vittorio Emanuele II, era già stato sanzionato giorni prima a Tor Bella Monaca ... romatoday.it scrive