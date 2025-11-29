Arrestato il nonno della droga che gestiva il narcotraffico tra Sud America e Roma era latitante da 19 anni

Latitante dal 2006, il "nonno della droga" ha mantenuto una rete di corrieri, intermediari e contatti tra il Sud America e Roma: è stato catturato al Tufello.

È finita alla periferia est di Roma la lunga fuga del "nonno della droga", figura storica e vertice di un articolato traffico internazionale di stupefacenti tra il Sud America e il litorale romano. L'uomo, un 64enne della Capitale, già arrestato in Perù nel 2024, è stato r - facebook.com Vai su Facebook

