Sul progetto del Conservatorio i dubbi dell' archietto D' Angelo su trasparenza e professionalità

Il progetto di ampliamento del Conservatorio Luisa d'Annunzio, affidato all'architetto D'Angelo, continua a suscitare discussioni. Oltre alle considerazioni politiche, emergono dubbi riguardo alla trasparenza e alla professionalità del processo esecutivo. Questioni che coinvolgono aspetti tecnici e amministrativi, evidenziando l'importanza di un approfondimento sulla corretta gestione del progetto e sulla chiarezza delle procedure adottate.

Continua a far discutere il progetto esecutivo per l’ampliamento del Conservatorio Luisa d'Annunzio non solo per ragioni di opportunità politica, ma anche per questioni tecniche e di trasparenza. Con una nota stampa e un post condiviso sui social che, assicura, sarà solo il primo di una serie, a intervenire è anche l’architetto e progettista Gianlugi D’Angelo che domande, cui chiede risposta, le chiede su ciò che c’è nella relazione tecnico-illustrativa di quel progetto. Dubbi tecnici sì, ma con ricadute sul profilo deontologico e istituzionale, quelli che si pone il professionista già consigliere dell’Ordine degli architetti di Pescara che da oltre vent’anni opera in ambito di rigenerazione urbana, di riqualificazione energetica, e di progettazione pubblica e privata oggi con incarichi in ambito Intercassa.🔗 Leggi su Ilpescara.it

