Palazzetto dello Sport Verlicchi La Pigna | Nessuna trasparenza su costi e tempi del progetto
Il Palazzetto dello Sport di Verlicchi, a La Pigna, continua a suscitare polemiche per la mancanza di chiarezza sui costi e le tempistiche del progetto. Il Partito Democratico si trova al centro di accuse di opacità, alimentando dubbi e tensioni intorno a un intervento che prometteva di migliorare il quartiere ma sembra invece alimentare sfiducia e incertezza.
"Ancora una volta, il Pd, alza una cortina di ferro attorno al disastroso progetto del nuovo Palazetto. Con buona pace di tutti noi Ravennati, costretti a pagare errori e fallimenti in capo all'amministrazione comunale". Questa la critica di Veronica Verlicchi, consigliera de La Pigna, dopo la.
