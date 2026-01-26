Sui tornanti del Sud Tirolo a bordo di Aston Martin DBX S

Esplorare i tornanti del Sud Tirolo a bordo di Aston Martin DBX S significa vivere un’esperienza di guida raffinata e silenziosa. Con il suo motore a combustione interna più potente al mondo, questo SUV offre prestazioni senza compromessi in un contesto naturale di grande fascino. Un test drive che unisce tecnologia, eleganza e paesaggi mozzafiato, in un viaggio tra cielo e montagna.

Sui tornanti del Sud Tirolo, il suo V8 Twin Turbo da 4,0 litri sprigiona i 727 cavalli di potenza che tra i tornanti diventano emozione pura. Ogni cavallo pare rispondere al richiamo delle rocce, ognuno dei 900 newton metro di coppia si tramuta in accelerazione con le gomme che sembrano artigliare l'asfalto ghiacciato. Ma DBX S, dove S, come sempre per il marchio super luxury britannico, sta per Special e identifica le versioni più estreme di un modello, con dettagli estetici e tecnici esclusivi che ne esaltano il temperamento sportivo, motori più potenti e finiture race-inspired, non è soltanto virtù meccanica.

