Guida con Noi puntata 16 | Eicma le novità Bmw Ktm Tvs Brembo e l' Aston Martin Dbx S

Immaginare Eicma come un universo parallelo non è difficile: appena si entra, il rumore dei motori diventa la colonna sonora e ogni padiglione sembra un pianeta che ruota attorno alla stessa passione. La puntata parte proprio da qui, da una fiera che nel 2025 non rallenta ma accelera, con oltre seicentomila visitatori e un’atmosfera da festival rock. Tra acrobazie, simulatori e migliaia di marchi, il cuore batte forte nella mostra dedicata alla Dakar, un viaggio epico attraverso 40 anni di avventure nel deserto, con le moto originali che hanno fatto la storia del rally raid più duro del mondo. Da lì il racconto scivola tra le novità che hanno acceso i riflettori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

