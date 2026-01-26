Successo per il pranzo–tombolata pro Telethon promosso dall’Avis | FOTO

Il pranzo-tombolata organizzato dall’Avis a favore di Telethon si è svolto con successo domenica 25 gennaio presso il Ristorante Russo Center di Pastorano. L’evento ha raccolto numerose adesioni, contribuendo alla raccolta fondi per la ricerca sulle malattie genetiche. Un momento di convivialità e solidarietà che ha visto coinvolta la comunità locale, dimostrando l'importanza di iniziative di questo tipo per sostenere cause benefiche.

Bilancio più che positivo per il pranzo–tombolata pro Telethon svoltosi domenica 25 gennaio presso il Ristorante Russo Center di Pastorano. L’iniziativa è stata promossa dall’Avis Comunale di Santa Maria Capua Vetere in collaborazione con numerose associazioni del territorio, unite da un obiettivo comune: sostenere la ricerca scientifica di Telethon. All’organizzazione dell’evento hanno partecipato ANPS, Associazione Arma Aeronautica, Associazione Nazionale Bersaglieri, Associazione Nazionale Carabinieri, ANFI, Lions, CIF, Club Carolina Raucci, Archeoclub, AVO e ADMO. Un lavoro corale che ha rafforzato il legame tra le realtà associative sammaritane, da anni impegnate nel sociale.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su successo pranzo 'Trofeo Avis interforze per Telethon', in programma il torneo di calcio balilla in carcere Successo per l'evento “Non era amore” promosso dall’associazione Nuova Alba Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su successo pranzo Argomenti discussi: Signa ha reso omaggio ad Alessandro Pancani per una vita dedicata alla musica e alla Filarmonica Giuseppe Verdi; Pranzo al ristorante per torneo di scacchi, vari intossicati dal cibo; Livorno, maxi intossicazione alimentare dopo il pranzo degli scacchisti: anche due bimbi in ospedale; Intossicazione alimentare al pranzo degli scacchisti. A decine si sentono male, due minori in ospedale. Pranzo solidale della Caritas: successo per l’iniziativaA Meldola al teatro di San Francesco la Caritas ha riproposto il pranzo solidale. Un appuntamento consolidato e partecipato ... msn.com Pranzo al ristorante per torneo di scacchi, vari intossicati dal cibo(ANSA) - LIVORNO, 20 GEN - Una quindicina di intossicati dal cibo, con una bimba di dieci anni e un 16enne che si sono rivolti al pronto soccorso, ad un pranzo di scacchisti a Livorno. E' successo dom ... msn.com ARISTA ALL’ARANCIA MORBIDISSIMA! La marinatura agli agrumi la rende tenera e profumata come non mai Ideale per un pranzo in famiglia o una cena con gli ospiti, sarà un successo! - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.