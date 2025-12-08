' Trofeo Avis interforze per Telethon' in programma il torneo di calcio balilla in carcere
Per la città di Ferrara calcio balilla può significare anche solidarietà. La casa circondariale ‘Costantino Satta’, da martedì 9 a giovedì 11, ospiterà la sesta edizione del 'Trofeo di calcio balilla Avis e interforze per Telethon', una manifestazione che eleva un gioco popolare ad occasione di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Argomenti simili trattati di recente
'Trofeo Avis interforze per Telethon', in programma il torneo di calcio balilla in carcere Vai su X
Fieri di essere un partner di Avis Motorsport che ha esposto all'EICMA la versione da trofeo vincitrice del campionato 2024. Anche dalle sinergie lavorative può nascere qualcosa di socialmente significativo #avisforlì #avismotorsport #eicma2025 #webik - facebook.com Vai su Facebook
Aggregazione, solidarietà e... calciobalilla: scatta la 6a edizione del "Trofeo Interforze Avis per Telethon" - Per tanti questo gioco evoca ricordi, di giornate trascorse attorno al tavolo per divertirsi e per costruire relazioni autentiche. Lo riporta cronacacomune.it
Presentazione della 6° edizione del "Torneo di Calcio Balilla Avis e Interforze per Telethon" - Giovedì 4 dicembre 2025 alle 12:00 nella sala degli Arazzi, si terrà la conferenza stampa di presentazione della 6. Secondo cronacacomune.it
Sport e solidarietà per la ricerca. Torna il torneo Avis di calcio balilla - L’obiettivo è devolvere al contrasto delle malattie rare ... Segnala msn.com