' Trofeo Avis interforze per Telethon' in programma il torneo di calcio balilla in carcere

Ferraratoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la città di Ferrara calcio balilla può significare anche solidarietà. La casa circondariale ‘Costantino Satta’, da martedì 9 a giovedì 11, ospiterà la sesta edizione del 'Trofeo di calcio balilla Avis e interforze per Telethon', una manifestazione che eleva un gioco popolare ad occasione di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

