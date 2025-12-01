Successo per l' evento Non era amore promosso dall’associazione Nuova Alba

Casertanews.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Casapesenna si è svolto un incontro che ha saputo toccare nel profondo la comunità. “Non era amore”, promosso dallassociazione Nuova Alba, ha riunito cittadini, professionisti e rappresentanti del territorio in un momento di dialogo intenso, dedicato a comprendere e riconoscere la violenza in. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

successo evento era amoreSuccesso per l'evento “Non era amore” promosso dall’associazione Nuova Alba - Il messaggio, chiaro e condiviso, ha accompagnato l’intero incontro: la violenza non è amore, e ricordarlo è un dovere collettivo. Scrive casertanews.it

successo evento era amore“Non era Amore”: a Matera un evento per sensibilizzare contro la violenza sulle donne - A Matera l’evento “Non era Amore” ha anticipato la Giornata contro la violenza sulle donne, promuovendo consapevolezza e rispetto. Riporta trmtv.it

successo evento era amoreTeatro: Pippo Delbono porta 'Amore' a Giornate di Cartagine - Le Giornate teatrali di Cartagine (JTC) hanno accolto con successo a Tunisi "Amore", lo spettacolo del regista e attore italiano Pippo Delbono, in scena al Théâtre des Régions della Cité de ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Successo Evento Era Amore