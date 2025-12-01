Successo per l' evento Non era amore promosso dall’associazione Nuova Alba

A Casapesenna si è svolto un incontro che ha saputo toccare nel profondo la comunità. “Non era amore”, promosso dall’associazione Nuova Alba, ha riunito cittadini, professionisti e rappresentanti del territorio in un momento di dialogo intenso, dedicato a comprendere e riconoscere la violenza in. 🔗 Leggi su Casertanews.it

