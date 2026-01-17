Sarnico assegna il San Mauro d’oro 2026 a Mario Galimberti | premiati con borse di studio anche 25 studenti

A Sarnico, in occasione della festa patronale di San Mauro, è stato consegnato il premio civico “San Mauro d’oro 2026” a Mario Galimberti. L’evento ha visto anche l’assegnazione di borse di studio a 25 studenti, in un momento di riconoscimento per il valore civico e l’impegno locale. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità comunali, sottolineando l’importanza della comunità e dell’educazione.

Sarnico ha celebrato il patrono San Mauro con la consegna dell’onorificenza civica “San Mauro d’oro 2026” a Mario Galimberti, conferita dall’assessora allo Sport Giorgia Tengattini, insieme al sindaco Vigilio Arcangeli, al vicesindaco Nicola Danesi e all’assessore alla Cultura e all’Istruzione Mauro Cadei. Fondatore dell’Associazione Judo Sarnico nel 1966, Mario Galimberti rappresenta da oltre sessant’anni un punto di riferimento per bambini e ragazzi. Attraverso l’attività sportiva ha promosso valori fondamentali come disciplina, rispetto e fiducia, accompagnando generazioni di giovani in un percorso di crescita non solo atletica ma anche personale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Diplomi d’eccellenza e borse di studio: premiati quindici studenti del territorio Leggi anche: MUR assegna 150 milioni di euro aggiuntivi per le borse di studio universitarie 2025/2026: risorse PNRR destinate al diritto allo studio Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Sarnico assegna il San Mauro d’oro 2026 a Mario Galimberti: premiati con borse di studio anche 25 studenti - La consegna dell’onorificenza e delle borse di studio è avvenuta giovedì durante il tradizionale Concerto di San Mauro del Corpo Musicale Cittadino ... bergamonews.it

Sarnico in festa per il patrono San Mauro - La giornata, ricca di celebrazioni e iniziative, si è conclusa con tradizionali, importanti riconoscimenti. ecodibergamo.it

Sarnico celebra la Festa del patrono - Giovedì 15 gennaio la comunità di Sarnico festeggerà il patrono San Mauro con una giornata ricca di momenti di fede, cultura e riconoscimenti, coinvolgendo l’intero paese. bergamonews.it

Ogni tanto ritorno in quell'angolo del lago d'Iseo, tra i comuni di Paratico e Sarnico. Oltre ad ammirare la statua in pietra arenaria, nota come la Sirenetta, qualche giorno fa è stata oggetto di atti vandalici da parte di tre giovani, definiti "goliardici, disoccupati me - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.