Diplomi d’eccellenza e borse di studio | premiati quindici studenti del territorio

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso estate, quindici studenti di Bondenese sono stati riconosciuti per aver conseguito diplomi con voti di eccellenza. L’amministrazione comunale ha premiato questi giovani nel municipio, valorizzando il loro impegno e merito. Un'occasione per riconoscere il talento e la dedizione degli studenti che si sono distinti, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e di valorizzazione del percorso scolastico nel territorio.

Sono stati premiati in municipio quindici studenti bondenesi che la scorsa estate si sono diplomati con voti di eccellenza. Ragazzi del territorio che adesso frequentano il primo anno di università: l’Amministrazione comunale e il Lions club Bondeno hanno voluto premiarli conferendo a ciascuno. 🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

