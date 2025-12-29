Diplomi d’eccellenza e borse di studio | premiati quindici studenti del territorio
Lo scorso estate, quindici studenti di Bondenese sono stati riconosciuti per aver conseguito diplomi con voti di eccellenza. L’amministrazione comunale ha premiato questi giovani nel municipio, valorizzando il loro impegno e merito. Un'occasione per riconoscere il talento e la dedizione degli studenti che si sono distinti, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e di valorizzazione del percorso scolastico nel territorio.
