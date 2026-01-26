Studente rapinato davanti la scuola | Non è soltanto la sicurezza fisica a essere messa in discussione

Recenti episodi di violenza vicino alle scuole sollevano preoccupazioni sulla sicurezza e sulla tutela degli studenti. Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani sottolinea l’importanza di affrontare il problema, evidenziando come la questione vada oltre la sicurezza fisica e coinvolga anche aspetti educativi e sociali. È fondamentale promuovere un’attenzione condivisa per garantire ambienti scolastici più sicuri e rispettosi.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani avverte l’urgenza di una presa di parola pubblica di fronte ai recenti fatti di cronaca che hanno visto la violenza insinuarsi, ancora una volta, nei pressi e all’interno degli spazi scolastici. In particolare, l’episodio verificatosi giovedì 23 gennaio 2026 a Bologna davanti all’Istituto comprensivo “Fabrizio De André”, in zona Saffi, dove uno studente della scuola media è stato accerchiato e derubato da un gruppo di ragazzi più grandi, si inserisce in una sequenza di eventi che non può essere considerata episodica o marginale.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

