paura davanti alla scuola media studente accerchiato e rapinato

Un episodio di intimidazione si è verificato giovedì scorso davanti a una scuola media, quando uno studente è stato accerchiato da un gruppo di giovani e rapinato di alcuni effetti personali, tra cui un paio di guanti. L’evento evidenzia la presenza di una baby gang e la crescente preoccupazione per la sicurezza degli studenti in zona scolastica.

Paura davanti alla scuola, di nuovo in azione una baby gang. Sono stati attimi concitati quelli di giovedì scorso, quando hanno accerchiato e intimidito uno studente delle scuole medie e lo hanno derubato di un paio di guanti. È successo in zona Saffi, davanti all’Istituto comprensivo ‘Fabrizio De André’. È entrato in azione un gruppo di giovani poco più grandi, secondo una prima ricostruzione della polizia, studenti probabilmente iscritti allo stesso istituto: hanno avvicinato lo studente e lo hanno derubato. Il minorenne, che si è spaventato per quanto accaduto, è tornato a scuola e ha chiesto aiuto: dall’istituto è stata chiamata la polizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Studente delle medie accerchiato e rapinato dal branco per un paio di guanti davanti a scuolaUn episodio di cronaca recente ha visto uno studente delle medie aggredito e rapinato da un gruppo davanti a scuola a Bologna.

Accerchiano uno studente e lo rapinano davanti a una scuola mediaUn episodio di violenza si è verificato nel quartiere Saffi di Bologna, davanti all’Istituto comprensivo “Fabrizio De André”.

