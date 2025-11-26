Dopo una lite in pizzeria viene trovato in possesso di una pistola | per l' uomo scatta la denuncia

Litiga in pizzeria e viene trovato in possesso di oggetti pericolosi atti a offendere e di una pistola priva di tappo rosso: per l'uomo di origini straniere è scattata una denuncia. Questo quanto emerso dai servizi di controllo sul territorio dei Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

