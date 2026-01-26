Strage di Crans-Montana Palazzo Chigi | L' ambasciatore tornerà in Svizzera solo se le autorità giudiziarie collaborano

Il governo italiano ha annunciato che l'ambasciatore in Svizzera tornerà nel paese solo se le autorità giudiziarie svizzere collaboreranno attivamente. La decisione si basa sulla necessità di avviare una cooperazione concreta e tempestiva, incluso l'istituzione di una squadra investigativa condivisa. Questa misura riflette l'importanza di un dialogo efficace tra le autorità per garantire la trasparenza e la responsabilità nel caso di Crans-Montana.

L'ambasciatore italiano tornerà in Svizzera solo a due condizioni: quando sarà avviata «un'effettiva collaborazione tra le autorità giudiziarie dei due Stati» e «all'immediata costituzione di una squadra investigativa comune affinché vengano accertate, senza ulteriori ritardi, le responsabilità della strage di Crans-Montana del 1° gennaio 2026». Lo fa sapere con una nota palazzo Chigi dopo l'incontro di oggi in cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto l'Ambasciatore d'Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, richiamato a Roma, d'intesa con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, alla luce della decisione del Tribunale delle Misure Coercitive di Sion di disporre la scarcerazione di Jacques Moretti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Strage di Crans-Montana, Palazzo Chigi: «L'ambasciatore tornerà in Svizzera solo se le autorità giudiziarie collaborano» Approfondimenti su crans montana Crans-Montana, Italia richiama ambasciatore a Berna. Palazzo Chigi: “Indignati per scarcerazione Moretti” L'Italia ha richiamato l’ambasciatore a Berna in risposta alla scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation a Crans-Montana. Strage di Crans-Montana, le ultime news. Autorità: “Forse stranieri tra i morti”. L’ambasciatore: “Ci sono italiani di cui non abbiamo notizia” Le ultime notizie sulla strage di Crans-Montana segnalano la presenza di potenziali stranieri tra le vittime, secondo le autorità. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su crans montana Argomenti discussi: La strage di giovanissimi a Crans-Montana: dal rogo alle indagini, cosa sappiamo; La Svizzera tra vergogna e paura dopo la strage di Crans-Montana; Crans-Montana, fuga dalla perla svizzera segnata dalla strage: In paese ondata di disdette; Strage di Crans-Montana, tribunale scarcera Jacques Moretti. Sci. La Coppa del Mondo a Crans Montana, azzurre con il lutto al braccioOtto le atlete italiane iscritte alle gare di venerdì e sabato: tra di loro ci sarà anche Federica Brignone. Doveroso il ricordo della strage di Capodanno ... rainews.it Crans-Montana, i pm di Roma pronti a inviare investigatori della Squadra mobile in Svizzera. Il caso di un incendio precedente in un bar dei MorettiLa Procura di Roma invia investigatori in Svizzera per la strage di Crans-Montana. Si indaga su un incendio precedente in un bar dei coniugi Moretti. ilfattoquotidiano.it Crans Montana, la Procura di Roma pronta ad inviare gli investigatori in Svizzera - facebook.com facebook «A Crans-Montana mandiamo una squadra investigativa italiana» x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.