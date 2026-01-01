Strage di Crans-Montana le ultime news Autorità | Forse stranieri tra i morti L’ambasciatore | Ci sono italiani di cui non abbiamo notizia
Le ultime notizie sulla strage di Crans-Montana segnalano la presenza di potenziali stranieri tra le vittime, secondo le autorità. L’ambasciatore italiano ha riferito di non avere ancora notizie precise su alcuni italiani coinvolti. L’incidente, avvenuto durante una festa di Capodanno, ha causato la morte di diversi giovani in una località nota per le competizioni sciistiche. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di approfondimenti da parte degli inquirenti.
Crans-Montana (Svizzera), 1 gennaio 2026 – Una festa di Capodanno trasformata in tragedia. Una strage di giovanissimi nella località iconica delle gare di sci. È ancora un mistero cosa abbia scatenato l’incendio nel bar di Crans-Montana, in Svizzera, ma i testimoni raccontano di scene strazianti con morti (40 per ora il bilancio) e un centinaio di feriti gravi, ustionati. Quanto il rogo è divampato, intorno all’1.30 del mattino, nel locale Le Constellation c’erano molti turisti ed è probabile anche italiani, come ha dichiarato l’ambasciatore d'Italia a Berna, Gian Lorenzo Cornado, che non ha nascosto la sua preoccupazione per il possibile coinvolgimento di nostri connazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Strage alla festa di Capodanno a Crans-Montana: 40 morti, 100 feriti. Un medico valdostano in Svizzera: «Situazione catastrofica» | L'ambasciatore: «Ci sono italiani di cui non abbiamo notizie»
Leggi anche: Crans-Montana, strage alla festa di Capodanno: 40 morti tra i turisti. L’ambasciatore italiano: «Da connazionali non si hanno notizie». Tajani: «Non si può escludere italiani tra le vittime» – I video
Svizzera, esplosione in un bar a Crans-Montana: decine di morti e un centinaio di feriti; Crans-Montana, esplosione in un bar: diversi morti e feriti; Strage di Crans-Montana, 40 morti e 100 feriti: “Le vittime non identificabili per le ustioni”; Crans Montana, esplosione in un bar in Svizzera: almeno 40 morti e 100 feriti. L'ambasciatore italiano: «Connazionali di cui non si hanno notizie».
Strage di Crans-Montana, le ultime news. Autorità: “Forse stranieri tra i morti”. L’ambasciatore: “Ci sono italiani di cui non abbiamo notizia” - Almeno 40 le vittime, un centinaio i feriti per l’incendio scoppiato nel popolare bar La Constellation. quotidiano.net
Crans Montana, esplosione in un bar in Svizzera: almeno 40 morti e 100 feriti. L'ambasciatore italiano: «Connazionali di cui non si hanno notizie» - Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans- ilmessaggero.it
Strage alla festa di Capodanno, 40 morti e 100 feriti in un bar di Crans-Montana, in Svizzera - La deflagrazione è stata una conseguenza dell'incendio. ansa.it
Strage alla festa di Capodanno a Crans-Montana, cordoglio di Meloni per le vittime. I testimoni: "Il fuoco partito dalle candele sulle bottiglie di champagne". L'ambasciatore italiano: "Ci vorrà tempo per le identificazioni" #ANSA x.com
Strage di Capodanno a Crans-Montana, almeno 40 morti. Tajani: "Non possiamo escludere vittime italiane" - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.