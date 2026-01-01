Strage di Crans-Montana le ultime news Autorità | Forse stranieri tra i morti L’ambasciatore | Ci sono italiani di cui non abbiamo notizia

Le ultime notizie sulla strage di Crans-Montana segnalano la presenza di potenziali stranieri tra le vittime, secondo le autorità. L’ambasciatore italiano ha riferito di non avere ancora notizie precise su alcuni italiani coinvolti. L’incidente, avvenuto durante una festa di Capodanno, ha causato la morte di diversi giovani in una località nota per le competizioni sciistiche. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di approfondimenti da parte degli inquirenti.

Crans-Montana (Svizzera), 1 gennaio 2026 – Una festa di Capodanno trasformata in tragedia. Una strage di giovanissimi nella località iconica delle gare di sci. È ancora un mistero cosa abbia scatenato l’incendio nel bar di Crans-Montana, in Svizzera, ma i testimoni raccontano di scene strazianti con morti (40 per ora il bilancio) e un centinaio di feriti gravi, ustionati. Quanto il rogo è divampato, intorno all’1.30 del mattino, nel locale Le Constellation c’erano molti turisti ed è probabile anche italiani, come ha dichiarato l’ambasciatore d'Italia a Berna, Gian Lorenzo Cornado, che non ha nascosto la sua preoccupazione per il possibile coinvolgimento di nostri connazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

