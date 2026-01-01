Strage di Crans-Montana le ultime news Autorità | Forse stranieri tra i morti L’ambasciatore | Ci sono italiani di cui non abbiamo notizia

Le ultime notizie sulla strage di Crans-Montana segnalano la presenza di potenziali stranieri tra le vittime, secondo le autorità. L’ambasciatore italiano ha riferito di non avere ancora notizie precise su alcuni italiani coinvolti. L’incidente, avvenuto durante una festa di Capodanno, ha causato la morte di diversi giovani in una località nota per le competizioni sciistiche. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di approfondimenti da parte degli inquirenti.

Crans Montana, esplosione in un bar in Svizzera: almeno 40 morti e 100 feriti. L'ambasciatore italiano: «Connazionali di cui non si hanno notizie» - Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans- ilmessaggero.it

Strage alla festa di Capodanno, 40 morti e 100 feriti in un bar di Crans-Montana, in Svizzera - La deflagrazione è stata una conseguenza dell'incendio. ansa.it

Strage alla festa di Capodanno a Crans-Montana, cordoglio di Meloni per le vittime. I testimoni: "Il fuoco partito dalle candele sulle bottiglie di champagne". L'ambasciatore italiano: "Ci vorrà tempo per le identificazioni" #ANSA x.com

Strage di Capodanno a Crans-Montana, almeno 40 morti. Tajani: "Non possiamo escludere vittime italiane" - facebook.com facebook

