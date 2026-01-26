Il governo | Ambasciatore tornerà in Svizzera solo se le autorità giudiziarie collaborano

La situazione tra Italia e Svizzera rimane complessa, con il richiamo dell’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, a seguito di una decisione giudiziaria svizzera. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha confermato che il ritorno dell’ambasciatore dipenderà dalla collaborazione delle autorità giudiziarie svizzere. Questa vicenda evidenzia le tensioni diplomatiche in corso tra i due Paesi.

Rimangono tesi i rapporti diplomatici tra Italia e Svizzera. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto riferito da una nota di Palazzo Chigi, ha ricevuto oggi "l'ambasciatore d'Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, richiamato a Roma, d'intesa con il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, alla luce della decisione del Tribunale delle Misure Coercitive di Sion di disporre la scarcerazione di Jacques Moretti". All'incontro hanno partecipato anche il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano e l'avvocato generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli, ed è stato deciso di "subordinare il rientro in Svizzera dell'ambasciatore all'avvio di un'effettiva collaborazione tra le Autorità giudiziarie dei due Stati e all'immediata costituzione di una squadra investigativa comune affinché vengano accertate, senza ulteriori ritardi, le responsabilità della strage di Crans-Montana del 1° gennaio 2026". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il governo italiano ha annunciato che l'ambasciatore in Svizzera tornerà nel paese solo se le autorità giudiziarie svizzere collaboreranno attivamente.

L’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, è stato richiamato a Roma in seguito alla decisione del Tribunale di Sion di liberare Jacques Moretti.

