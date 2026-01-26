Strage Crans Montana Procura di Roma pronta a inviare investigatori in Svizzera | cosa succede ora

La Procura di Roma ha avviato le procedure per inviare investigatori in Svizzera, a seguito della strage di Crans Montana. Attraverso una rogatoria, sono state richieste tutte le informazioni necessarie per approfondire il caso. Questa operazione mira a raccogliere documenti e prove utili alle indagini in corso, garantendo unire le forze tra le autorità italiane e svizzere.

La Procura Roma ha già presentato in rogatoria tutte le richieste necessarie per poter inviare sul posto investigatori italiani per raccogliere documentazione e materiale utili ai fini investigativi. Nel mirino i gestori del locale, Jaques Moretti e la moglie Jessica.🔗 Leggi su Fanpage.it Crans-Montana, la procura di Roma pronta a inviare investigatori in SvizzeraLa Procura di Roma si prepara a inviare un team di investigatori della Squadra Mobile in Svizzera, nell’ambito delle indagini sulla strage di Crans-Montana. Crans Montana, la Procura di Roma pronta a inviare gli investigatori in Svizzera. Tajani: "Scandaloso che i Moretti siano liberi"La Procura di Roma si prepara a inviare un team di investigatori in Svizzera per collaborare con le autorità locali nell'indagine sulla tragedia di Capodanno a Crans Montana. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Strage di Crans-Montana: i Moretti tornano in Procura, avvocati denunciano pressioni; Strage di Crans-Montana, tribunale scarcera Jacques Moretti; Perché vogliono cambiare il procuratore della strage di Crans-Montana: Serve indagare su autorità del Cantone; Strage di Crans-Montana: la Procura di Sion fissa la cauzione per Jacques e Jessica Moretti: sarà di 400.000 franchi (429.000 euro). Strage Crans Montana, Procura di Roma pronta a inviare investigatori in Svizzera: cosa succede oraLa Procura Roma ha già presentato in rogatoria tutte le richieste necessarie per poter inviare sul posto investigatori italiani per raccogliere documentazione ... fanpage.it Crans Montana, oggi Tajani incontra l'ambasciatore italiano in Svizzera. La Procura di Roma pronta a inviare ispettoriContinuano le indagini sulla tragedia di Crans Montana, dove hanno perso la vita 40 persone. Oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani incontra l'ambasciatore Cornado, richiamato ... ilgazzettino.it MattinaRai1. . Strage di Crans, Jacques Moretti è libero dopo il pagamento della cauzione. Ma chi ha pagato la cauzione E soprattutto, come stanno procedendo le indagini In diretta a #StorieItaliane il punto con Alessandro Politi, mentre l’avvocato Sebastia - facebook.com facebook Strage di Crans-Montana, richiamato l’ambasciatore italiano in Svizzera dopo la scarcerazione di Jacques Moretti x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.