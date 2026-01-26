Crans-Montana la procura di Roma pronta a inviare investigatori in Svizzera

La Procura di Roma si prepara a inviare un team di investigatori della Squadra Mobile in Svizzera, nell’ambito delle indagini sulla strage di Crans-Montana. L’obiettivo è collaborare con le autorità svizzere per approfondire le evidenze e chiarire i dettagli dell’accaduto. Questa cooperazione internazionale mira a favorire un’indagine efficace e condivisa, nel rispetto delle procedure e delle normative vigenti.

La Procura Roma, nell’ambito dell’indagine avviata sulla strage di Crans-Montana, è pronta ad inviare un team di investigatori – composto da agenti della Squadra Mobile – che affiancheranno gli omologhi svizzeri nell’attività di indagine. La richiesta, formalizzata dalla Capitale, è presente nella rogatoria trasmessa alcuni giorni fa ai magistrati di Sion che stanno indagando sul rogo di Capodanno, in cui tra i 40 morti registrati hanno perso la vita sei italiani. I pm di Roma entro febbraio dovrebbero, inoltre, recarsi in Svizzera per avere un incontro con i magistrati locali. Richiesta la trasmissione delle carte d’indagine.🔗 Leggi su Open.online Crans Montana, la Procura di Roma pronta a inviare gli investigatori in Svizzera. Tajani: "Scandaloso che i Moretti siano liberi"La Procura di Roma si prepara a inviare un team di investigatori in Svizzera per collaborare con le autorità locali nell'indagine sulla tragedia di Capodanno a Crans Montana. Procura di Roma pronta ad inviare investigatori a Crans-MontanaLa Procura di Roma si appresta a inviare un team di investigatori della Squadra Mobile a Crans-Montana, nell’ambito dell’indagine sulla recente strage. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Crans Montana, i Moretti di nuovo in procura per essere interrogati; Crans-Montana, il ministero pubblico non vuole un procuratore straordinario; Vallese, il diritto all'errore è revocato; Strage di Crans-Montana: i Moretti tornano in Procura, avvocati denunciano pressioni. Procura di Roma pronta ad inviare investigatori a Crans-Montana(ANSA) - ROMA, 26 GEN - La Procura Roma, nell'ambito dell'indagine avviata sulla strage di Crans-Montana, è pronta ad inviare un team di investigatori - composto da agenti della Squadra Mobile - che a ... tuttosport.com Crans-Montana, la Procura di Roma è pronta a inviare gli investigatoriLa richiesta è presente nella rogatoria trasmessa alle autorità elvetiche. Il fascicolo a Roma è per ora contro ignoti. Attesa entro febbraio la missione dei pm a Sion ... rainews.it Gli avvocati delle famiglie delle vittime di Crans-Montana raccolgono le segnalazioni. E nell’inchiesta si attendono nuovi indagati - facebook.com facebook Crans-Montana, «il Governo italiano ne fa un tema di campagna» x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.