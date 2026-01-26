Crans Montana la Procura di Roma pronta a inviare gli investigatori in Svizzera Tajani | Scandaloso che i Moretti siano liberi

La Procura di Roma si prepara a inviare un team di investigatori in Svizzera per collaborare con le autorità locali nell'indagine sulla tragedia di Capodanno a Crans Montana. Tajani ha commentato la vicenda, sottolineando la sua opinione sulla libertà dei Moretti. Questa cooperazione internazionale mira a chiarire le responsabilità e raccogliere elementi utili per l'inchiesta.

Un team di investigatori italiani affiancherà i colleghi svizzeri per l'assunzione delle prove sulla strage di Capodanno a Crans Montana. La squadra, composta da agenti della Squadra mobile, è pronta a essere inviata sul posto, come richiesto nella rogatoria trasmessa dalla Procura di Roma. Entro febbraio, inoltre, i pm capitolini si recheranno in Svizzera per un incontro con i magistrati vallesi. Nel fascicolo aperto a Roma, la Procura procede per disastro colposo, omicidio plurimo colposo, incendio e lesioni gravissime aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica. Negli scorsi giorni i pm di piazzale Clodio hanno disposto le autopsie sui corpi delle 6 vittime italiane delegando le procure di Milano, Bologna e Genova.🔗 Leggi su Today.it

Gli avvocati delle famiglie delle vittime di Crans-Montana raccolgono le segnalazioni. E nell’inchiesta si attendono nuovi indagati facebook

Crans-Montana, «il Governo italiano ne fa un tema di campagna» x.com