Crans-Montana la procura di Roma è pronta a inviare gli investigatori in affiancamento agli svizzeri

La procura di Roma si prepara a collaborare con le autorità svizzere nell’ambito di un’indagine in corso. Entro febbraio, i pubblici ministeri italiani si recheranno in Svizzera per incontri con i magistrati locali, al fine di coordinare le indagini e condividere informazioni. Questa collaborazione mira a rafforzare l’operato delle autorità di entrambi i paesi in un procedimento che coinvolge più giurisdizioni.

La Procura di Roma, nell'ambito dell'indagine avviata sulla strage di Crans-Montana, è pronta a inviare un team di investigatori - composto da agenti della Squadra Mobile - che affiancheranno gli omologhi svizzeri nell'attività di indagine. La richiesta è presente nella rogatoria trasmessa nei giorni scorsi ai magistrati di Sion che stanno indagando sul rogo che ha provocato 40 morti, di cui 6 Italiani. I pm di Roma entro il mese di febbraio dovrebbero, inoltre, recarsi in Svizzera per avere un incontro con i magistrati locali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

