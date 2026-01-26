Strade Fratelli d' Italia | Situazione che continua a peggiorare

Il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alberto Ferrero, insieme al Gruppo consigliare di Ravenna e alla Referente del Forese Giovanna Fabbri, ha segnalato in passato il deterioramento di alcune strade locali. La situazione, secondo le recenti segnalazioni, continua a peggiorare, evidenziando la necessità di interventi tempestivi per migliorare le condizioni del territorio e garantirne la sicurezza.

Recita la segnalazione: "Nei mesi scorsi il Consigliere regionale FDI Alberto Ferrero, assieme al Gruppo consigliare FDI di Ravenna e alla Referente del Forese FDI del Comune di Ravenna Giovanna Fabbri, aveva segnalato lo stato critico di alcune strade del territorio, con particolare attenzione a via Argine Destro Montone. A seguito di tali segnalazioni era stata presentata un'interrogazione, alla quale l'Amministrazione aveva risposto affermando che la situazione risultava "costantemente monitorata". "A distanza di mesi, però, la situazione non solo non è migliorata, ma continua a peggiorare. Come sottolinea la Referente del Forese FDI del Comune di Ravenna Giovanna Fabbri: "Da mesi assistiamo a un progressivo peggioramento delle condizioni della via, in particolare nel tratto finale che incrocia via Godo.

Frana sulla SS88, Nacca: "Auspico che venga posto rimedio ad una situazione che rischia di peggiorare"Una frana sulla SS88 a Contrada ha causato un crollo parziale della strada, evidenziando preoccupazioni già sollevate dall’associazione e dal sindaco Pasquale De Santis.

Rifiuti e cassonetti stracolmi, Fratelli d'Italia: "Una discarica a cielo aperto, situazione indecorosa"Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha evidenziato, attraverso segnalazioni dei cittadini del quartiere Alberti, una situazione di disagio legata alla gestione dei rifiuti.

Argomenti discussi: Bologna città 30, il Tar accoglie il ricorso di Fratelli d'Italia e annulla il piano del sindaco Lepore; Educazione stradale nelle scuole superiori, ok dell’Assemblea capitolina alla mozione di Fratelli d’Italia; Grave degrado delle strade tra Pilastro e Reda, Fratelli d’Italia: Situazione inaccettabile, servono interventi urgenti; Città 30 cancellata dal Tar: FdI e Lega all’attacco. Ripristinare la segnaletica, paghi il sindaco.

Torre Annunziata, strade dissestate e sanzioni alle ditte. Fratelli d'Italia all'attaccoFratelli d'Italia attacca l'amministrazione comunale dopo l'annuncio delle sanzioni inflitte a diverse ditte per la cattiva manutenzione stradale. Rappezzi eseguiti male, interventi superficiali e vie ... lostrillone.tv

Grave degrado delle strade tra Pilastro e Reda, Fratelli d’Italia: «Situazione inaccettabile, servono interventi urgenti»Grave stato di degrado del manto stradale lungo l’asse viario che collega Pilastro a Reda di Faenza. A denunciarlo sono Andrea Monti, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Faenza, e Giovanna ... ravennawebtv.it

