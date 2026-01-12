Frana sulla SS88 Nacca | Auspico che venga posto rimedio ad una situazione che rischia di peggiorare

Una frana sulla SS88 a Contrada ha causato un crollo parziale della strada, evidenziando preoccupazioni già sollevate dall’associazione e dal sindaco Pasquale De Santis. Nacca ha espresso l’auspicio che si intervenga al più presto per risolvere la situazione e prevenire ulteriori rischi. La vicenda sottolinea l’importanza di interventi tempestivi per garantire la sicurezza e prevenire peggioramenti.

