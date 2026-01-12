Frana sulla SS88 Nacca | Auspico che venga posto rimedio ad una situazione che rischia di peggiorare
Una frana sulla SS88 a Contrada ha causato un crollo parziale della strada, evidenziando preoccupazioni già sollevate dall’associazione e dal sindaco Pasquale De Santis. Nacca ha espresso l’auspicio che si intervenga al più presto per risolvere la situazione e prevenire ulteriori rischi. La vicenda sottolinea l’importanza di interventi tempestivi per garantire la sicurezza e prevenire peggioramenti.
"Quanto è accaduto sabato a Contrada col crollo parziale della SS88 non fa altro che rafforzare la tesi della nostra associazione, che da anni seguendo le prime denunce del sindaco Pasquale De Santis aveva intuito che continuando di questo passo qualcosa di negativo sarebbe accaduto. Non è la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
