Blevio chiusura notturna della Lariana per lavori al ponte sul torrente Girola | date e percorsi alternativi
Proseguono i lavori della Provincia di Como per il ripristino della viabilità a Blevio, dopo gli eventi alluvionali che a fine settembre avevano provocato danni lungo la ex SS 583 Lariana e alle infrastrutture della zona.Per consentire l’esecuzione di interventi di somma urgenza sul ponte del. 🔗 Leggi su Quicomo.it
