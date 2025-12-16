Lavori sulla superstrada svincolo di Bagnaia chiuso e velocità ridotta | giorni e percorsi alternativi
A Viterbo, lavori straordinari sulla superstrada 675 “Umbro-Laziale” comportano la chiusura dello svincolo di Bagnaia e una riduzione della velocità. Queste misure, in vigore per il risanamento della pavimentazione, influenzano la viabilità e richiedono percorsi alternativi per gli automobilisti che percorrono questa tratta.
Lavori sulla superstrada a Viterbo. L'intervento, straordinario, riguarda il risanamento della pavimentazione stradale e provoca limitazioni al traffico lungo la statale 675 “Umbro-Laziale”. Lo svincolo di Bagnaia è chiuso al traffico all'altezza del chilometro 55,410 sia in entrata che in uscita. Viterbotoday.it
Superstrada - Svincolo chiuso, code chilometriche
Sulla Trasversale chiude una settimana lo svincolo per Bagnaia - Per consentire lavori straordinari di risanamento della pavimentazione stradale, saranno attive limitazioni al traffico lungo la strada statale 675 “Umbro- terzobinario.it
Lavori per la superstrada Foligno-Civitanova, si riparte con tre cantieri. Mercoledì un incontro in Prefettura con Anas, Provincia e Comuni - Per facilitare la circolazione in un periodo di intenso traffico come quello estivo, Anas aveva rimosso ... corriereadriatico.it
Viadotti, nuovi lavori in superstrada tra Ascoli e Porto d'Ascoli: chiusure e restringimenti, ecco quando - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.