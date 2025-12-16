Lavori sulla superstrada svincolo di Bagnaia chiuso e velocità ridotta | giorni e percorsi alternativi

A Viterbo, lavori straordinari sulla superstrada 675 “Umbro-Laziale” comportano la chiusura dello svincolo di Bagnaia e una riduzione della velocità. Queste misure, in vigore per il risanamento della pavimentazione, influenzano la viabilità e richiedono percorsi alternativi per gli automobilisti che percorrono questa tratta.

Lavori sulla superstrada a Viterbo. L'intervento, straordinario, riguarda il risanamento della pavimentazione stradale e provoca limitazioni al traffico lungo la statale 675 “Umbro-Laziale”. Lo svincolo di Bagnaia è chiuso al traffico all'altezza del chilometro 55,410 sia in entrata che in uscita. Viterbotoday.it

Superstrada - Svincolo chiuso, code chilometriche

Sulla Trasversale chiude una settimana lo svincolo per Bagnaia - Per consentire lavori straordinari di risanamento della pavimentazione stradale, saranno attive limitazioni al traffico lungo la strada statale 675 “Umbro- terzobinario.it