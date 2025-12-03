Ue intesa per lo stop alle importazioni di gas russo entro il 2027
Intesa provvisoria tra il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo sul regolamento per eliminare gradualmente le importazioni di gas naturale russo. Il testo, che costituisce un elemento centrale della tabella di marcia RePowerEU, introduce un divieto graduale e giuridicamente vincolante sulle importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) e di gas tramite gasdotto dalla Russia, con un divieto totale rispettivamente a partire dalla fine del 2026 e dall’autunno del 2027. Von der Leyen: «Un vero successo europeo». «Oggi è una giornata storica per l’Unione europea: molti pensavano che non sarebbe stato possibile invece oggi è successo. 🔗 Leggi su Lettera43.it
