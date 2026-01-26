Stop a Falsissimo l' avv di Signorini Daniela Missaglia al GdI | Chat non verificate strumentalizzate da Corona per diffamare in modo arrogante e capitalizzare

L’avvocato Daniela Missaglia, che tutela Alfonso Signorini, commenta a Il Giornale d’Italia lo stop al programma 'Falsissimo' di Fabrizio Corona, disposto dal Tribunale civile di Milano. Missaglia sottolinea che le chat non verificate vengono spesso strumentalizzate per diffamare, evidenziando come questa strategia possa essere usata per scopi personali e di capitalizzazione, senza contribuire a un dibattito informato o rispettoso.

L'avvocato Daniela Missaglia, che assiste Alfonso Signorini, in un'intervista a Il Giornale d'Italia dopo lo stop al format 'Falsissimo' di Fabrizio Corona disposto dal Tribunale civile di Milano: "Non credo che il mondo abbia bisogno di qualcuno che in modo arrogante e aggressivo diffama qualcuno c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Alfonso Signorini mantiene il riserbo sulla delicata vicenda, lasciando le questioni legali ai suoi avvocati.

Il giudice ha disposto il fermo di “Falsissimo” di Corona, imponendo la cessazione di tutti i contenuti relativi a Alfonso Signorini.

