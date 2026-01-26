Falsissimo di Corona fermato dal giudice | stop a contenuti su Signorini multa da 2mila euro al giorno

Il giudice ha disposto il fermo di “Falsissimo” di Corona, imponendo la cessazione di tutti i contenuti relativi a Alfonso Signorini. Corona è tenuto a rimuovere immediatamente le pubblicazioni indicate nel ricorso. In caso di inadempienza, sarà applicata una multa di 2.000 euro al giorno. La decisione si inserisce nel quadro delle azioni legali volte a tutelare la reputazione delle persone coinvolte.

Fabrizio Corona deve rimuovere immediatamente ogni contenuto precisato nel ricorso presentato da Alfonso Signorini. La notizia segna un punto di svolto nella delicata e intricata vicenda che riguarda Falsissimo (programma web di Corona), il presunto 'sistema Signorini' da cui poi è scaturita anche l'indagine per estorsione e violenza sessuale da una parte (con Signorini presunto colpevole) e revenge porn dall'altra (con Corona presunto colpevole).

Falsissimo, gli avvocati di Signorini chiedono lo stop: “Contenuti diffamatori”. Corona replica: “Trattative non ne facciamo”La controversia tra Fabrizio Corona e gli avvocati di Alfonso Signorini si intensifica, con quest’ultimi che chiedono di bloccare la nuova puntata di “Falsissimo” per presunti contenuti diffamatori.

Alfonso Signorini denuncia Google per "diffamazione per mancata rimozione dei contenuti diffamatori diffusi da Fabrizio Corona con Falsissimo"Alfonso Signorini ha presentato una denuncia contro Google per mancata rimozione di contenuti diffamatori diffusi da Fabrizio Corona attraverso la piattaforma Falsissimo.

