Alfonso Signorini | Corona? Tutto in mano ai miei legali Le presunte chat le testimonianze anonime e le accuse di Falsissimo al sistema Signorini

Alfonso Signorini mantiene il riserbo sulla delicata vicenda, lasciando le questioni legali ai suoi avvocati. Le presunte chat, le testimonianze anonime e le accuse di Falsissimo alimentano il fermento mediatico, mentre il conduttore preferisce non commentare ulteriormente, sottolineando la volontà di non entrare nel merito della questione. La situazione si fa sempre più complessa, con l’interesse pubblico che cresce di giorno in giorno.

Roma, 17 dicembre 2025 – "Non parlo di questo, mi scusi ma preferisco non entrare nel merito della vicenda. Le dico però che ho già messo tutto in mano ai miei legali": risponde così Alfonso Signorini al Corriere della Sera, che gli chiedeva di replicare alle accuse di Fabrizio Corona nell'ultima puntata di Falsissimo. Ovvero che esiste un "Sistema Signorini" che conterebbe "minimo 500 casi in cinque anni": secondo l'accusa del re dei paparazzi il direttore editoriale di Chi e conduttore del Grande Fratello non gestirebbe in modo professionale le selezioni dei concorrenti. Il titolo della puntata è 'Il prezzo del successo'.

