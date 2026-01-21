Stipendio febbraio 2026 docenti e ATA | ci sarà il conguaglio A debito se taglio cuneo fiscale 2025 non spettava

Per i docenti e il personale ATA con contratti fino al 31 agosto o 30 giugno 2026, lo stipendio di febbraio 2026 includerà il conguaglio fiscale. In particolare, se nel 2025 il taglio del cuneo fiscale non era previsto, potrebbe verificarsi un importo a debito. È importante quindi consultare le specifiche del proprio cedolino e le eventuali comunicazioni ufficiali per chiarimenti.

Lo stipendio della mensilità di febbraio per docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato e determinato fino al 31 agosto o 30 giugno 206 è quello relativo al conguaglio fiscale. Una mensilità particolare, perché “a debito” o “a credito” potrebbe significare una cospicua differenza in euro. Il conguaglio fiscale è il saldo tra le ritenute d’acconto mensilmente operate e l’imposta dovuta, relativo all’anno fiscale 2025. La legge di Bilancio 2025 ha previsto il taglio del cuneo fiscale consistente nell’erogazione, di un beneficio fiscale in base al reddito complessivo annuo del dipendente: NoiPa ha applicato le misure a partire dal mese di giugno 2025, con decorrenza 1° gennaio 2025.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

