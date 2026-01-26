Stefano De Martino a pezzi tutto troppo veloce Com’è davvero morto il padre

A una settimana dalla scomparsa di Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino, emergono dettagli sulla sua morte. Il conduttore si trova ad affrontare un momento difficile, segnato da dolore e incertezza. Questa notizia solleva domande sulla reale dinamica della perdita e sul suo impatto sulla famiglia. Di seguito, analizziamo i fatti e le circostanze che hanno portato a questa dolorosa perdita.

“ Stefano De Martino è a pezzi. È stato un fulmine a ciel sereno”. A una settimana dalla morte di Enrico De Martino, padre del conduttore di Affari Tuoi, emergono nuovi retroscena su questa dolorosa scomparsa. Arrivata all’improvviso e in maniera troppo veloce, come svelato da alcune persone vicine alla famiglia dell’ex ballerino. Com’è morto il padre di Stefano De Martino, i dettagli. “Stefano De Martino è a pezzi, la morte di suo padre lo ha annientato “, hanno raccontato al settimanale Di Più alcune persone di Torre Annunziata, la città dove il presentatore Rai è nato e cresciuto. E dove si sono svolti i funerali di suo padre Enrico, al quale non è mancata l’ex moglie Belen Rodriguez con il figlio quasi quattordicenne Santiago. 🔗 Leggi su Dilei.it

Il mondo dello spettacolo piange la perdita di Enrico De Martino, padre del conduttore Stefano De Martino, scomparso all’età di 61 anni nella mattinata del 19 gennaio.

Stefano De Martino comunica con dolore la perdita del padre, Enrico De Martino, scomparso all'età di 61 anni.

