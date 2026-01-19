Stefano De Martino comunica con dolore la perdita del padre, Enrico De Martino, scomparso all'età di 61 anni. Un rapporto che ha segnato profondamente entrambe le vite, fatto di impegno, sacrifici e momenti di rinascita. Questa perdita rappresenta un momento di riflessione e ricordo di un legame speciale che ha accompagnato il percorso personale e professionale di Stefano.

Enrico De Martino è morto a 61 anni: un viaggio nel rapporto intenso e mai banale tra padre e figlio, tra danza, sacrifici e rinascite emotive. Un dolore profondo ha travolto Stefano De Martino: nella mattinata del 19 gennaio, si è spento suo padre Enrico, a soli 61 anni. Un addio che scuote non solo il conduttore e ballerino partenopeo, ma anche tutti coloro che ne hanno seguito la storia familiare e artistica. Enrico combatteva da tempo contro problemi di salute che, pur mantenuti lontano dai riflettori, avevano segnato gli ultimi anni della sua vita. Il legame tra padre e figlio è sempre stato forte, anche se tutt’altro che semplice. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Stefano De Martino In Lutto: E’ Morto Il Padre!

Stefano De Martino in lutto: è morto il padre Enrico

Il 19 gennaio 2026, Stefano De Martino ha annunciato la scomparsa di suo padre, Enrico De Martino, deceduto all'età di 61 anni. La perdita rappresenta un momento difficile per il conduttore televisivo, che si unisce al dolore della famiglia in un momento di lutto. La notizia è stata confermata ufficialmente e richiama l’attenzione sulla vicinanza e il rispetto verso la memoria di Enrico De Martino.

Grave lutto per Stefano De Martino, è morto il padre Enrico

Il 19 gennaio, Stefano De Martino ha perso il padre Enrico, morto all’età di 61 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo aveva da tempo problemi di salute. La scomparsa rappresenta un momento di grande dolore per la famiglia, che si trova ad affrontare questa perdita improvvisa e significativa.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Lutto per Stefano De Martino, morto a 61 anni il papà Enrico. Gli trasmise la passione per la danza - Enrico De Martino si era ammalato e recentemente le sue condizioni erano peggiorate ... rainews.it